反ユダヤ主義的な発言などが問題となり英国、フランス、スイス、ポーランドでの公演が中止になったカニエ・ウェスト（４８）のイタリアでの次回のコンサートが物議を醸し出している。米誌バラエティが２２日、報じた。現在「イェ」の名前で活動しているウェストは、２０２２年頃からユダヤ人やホロコーストに関して反ユダヤ主義的発言を繰り返していたことが原因で、ロンドンで毎年夏に開催される恒例の野外音楽フェスティバル