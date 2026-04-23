料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのはオレンジページnet編集部・ワタナベ。甘いものが大好きで、夕食後にお酒と楽しむデザートタイムが至福のひととき。大輪のばらをモチーフに、美しく並べられた繊細なラングドシャ。その華やかなビジュアルに、だれもが心ときめくこと間違いなし！実際、私も友人から贈られて、ふたを開