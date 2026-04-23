Bリーグ終盤戦、群馬クレインサンダーズが悲願のチャンピオンシップ（CS）進出へ向けて大きな一歩を記しました。 先週末の激闘から中2日で行われた宇都宮ブレックスとの水曜ゲーム。カイル・ミリングHCが「入りは少しスローだった」と振り返る苦しい立ち上がりを救ったのは、成長著しいベンチメンバーたちでした。強度の高いディフェンスで主導権を握り、後半に一気に突き放した群馬。あと1勝で