【ユーロ圏】 フランス企業景況感（4月）15:45 予想96.0 前回97.0 フランス製造業PMI（速報値）（4月）16:15 予想49.5 前回50.0 フランス非製造業PMI（速報値）（4月）16:15 予想48.5 前回48.8 ドイツ製造業PMI（速報値）（4月）16:30 予想51.4前回52.2 ドイツ非製造業PMI（速報値）（4月）16:30 予想50.4前回50.9 ユーロ圏製造業PMI（速報値）（4月）17:00