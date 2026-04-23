テクニカルポイントドルカナダ、短期下降トレンドが継続、一目均衡表「雲」に注目 1.4007ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3856エンベロープ1%上限（10日間） 1.3818200日移動平均 1.380921日移動平均 1.3799一目均衡表・基準線 1.3755一目均衡表・転換線 1.3736100日移動平均 1.371810日移動平均 1.3706一目均衡表・雲（上限） 1.3668現値 1.3638一目均衡表・雲（下限