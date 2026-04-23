■西日本から東日本で本降りの雨23日（木）は前線を伴った低気圧が本州の南岸を進み、西日本や東日本の広い範囲で雨が降りました。局地的に雨雲が発達し、鹿児島県の中之島では非常に激しい雨が降った時間もありました。午後は東日本でも本降りの雨となり、夜にかけて断続的に雨が降る予想です。沿岸部では風も強まり横殴りの雨となる恐れがあります。落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。西から次第に雨雲は抜けていき、西日