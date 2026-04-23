「ＢＴＳ黒石１７周年記念ウェーブ２１杯」（２４日開幕、平和島）松井賢治（４７）＝兵庫・８６期・Ａ２＝は素性の確かな２９号機を獲得。２回前に渡辺雄朗（東京）が優勝を飾ったエンジンだ。２３日のスタート特訓後は「普通かな。重野哲之（静岡）選手と一緒くらいでした」と話していたが「班はいいエンジンの人が多かったし、それを考えれば悪くないですね」とまずまずの評価を下していた。２４日の初日を見据えては「ペ