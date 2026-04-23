藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。4月21日（火）の同番組では、とある一家の卒園式に密着。立派に成長した男の子の卒園式を、同じく子をもつ藤本と横澤は涙なしには見られず…。【映像】長女の卒園式で号泣したばかりの横澤夏子、他人の卒園式でも大号泣！今回番組が密着したのは、3人きょうだいの末っ子・おうすけ君（6歳）とその両親（38歳）。両親はこれまで2回も卒園式を経験してき