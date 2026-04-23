バイエルンのドイツ代表FWセルジュ・ニャブリが22日に自身のインスタグラム(@sergegnabry)を更新し、今夏のFIFAワールドカップ(W杯)欠場を明言した。ニャブリは今季公式戦37試合の出場で10ゴール11アシストと活躍していたが、先週のトレーニングで負傷。右内転筋断裂による長期離脱がクラブから発表されていた。ドイツ代表では国際Aマッチ通算59試合に出場し、26ゴールを記録。前回の2022年カタールW杯では10番を背負い、日