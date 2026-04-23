２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円５３銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８６円７６銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時１０分過ぎに一時１５９円６０銭台まで急伸したが、同５０分過ぎに１５９円３０銭近辺まで軟化した。その後は再び値を戻し、午後２時３０分過ぎには１５９円