日本サッカー協会(JFA)は23日、「U-18女子サッカープレミアリーグ」を2027年4月から開始することが決定したと発表した。JFAは創設の目的について公式サイトで「日本国内の女子育成ピラミッドの最高峰となるリーグを整備することにより、WEリーグの競技力向上を図りつつ、育成年代における日本女子代表チームのレベルアップを推進し、なでしこジャパン(日本女子代表)のFIFA女子ワールドカップ優勝およびオリンピック金メダル獲