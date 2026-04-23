韓国で出勤時間帯にライターと噴射型の殺虫剤を手にして地下鉄に乗っていた40代の男が、乗客からの放火を疑う通報を受けた警察によって検挙された。【画像】朝の韓国地下鉄に放火した68歳男、虚しい犯行理由4月23日、大邱達西（テグ・タルソ）警察署によると、同日午前8時30分ごろ、大邱都市鉄道1号線の辰泉（チンチョン）駅へ向かっていた安心（アンシム）行きの地下鉄に乗っていた乗客が、「放火の試みが疑われる」として警察に