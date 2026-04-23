警察によりますと、４月２２日（水）の午後５時３０分時ごろ、山形市清住町一丁目地内の道路上で、徒歩で下校中の男子生徒が見知らぬ男から追いかけられ、声を掛けられる事案が発生したということです。 【男の特徴】 年齢：５０～６０代くらい身長：１７０センチメートルくらい体格：やせ型服装：暗い色の長袖ジャージ様の上衣、暗い色の長ズボン 警察は「登下校や外出の際には、できるだけ複数行動