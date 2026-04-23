【写真＆動画】スーツを着こなす目黒蓮／キャンペーングッズ／「ネピア」CMオフショット／CM本編＆メイキング 他 ネピアの公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）の「ネピア営業目黒くん等身大パネル」が全国の店頭で展開中であることが告知された。 ■目黒蓮、“等身大パネル”でも際立つ抜群スタイル 投稿では、「今年も！ ネピア営業目黒くん等身大パネルが登場」と報告。あわせて、全国の店頭で展開中である