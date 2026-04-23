ストライクグループ [東証Ｐ] が4月23日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)を従来予想の37.6億円→27億円(前年同期は24.4億円)に28.1％下方修正し、増益率が54.5％増→11.0％増に縮小する見通しとなった。 なお、26年9月期の業績予想を取り下げ、未定に変更した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、中堅・中小企業のМ＆Ａ