セブン工業 [東証Ｓ] が4月23日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常損益(非連結)を従来予想の1億円の黒字→6000万円の赤字(前の期は1億8900万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の9400万円の黒字→6600万円の赤字(前年同期は1億3200万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。