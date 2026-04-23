シマノ [東証Ｐ] が4月23日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の148億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の560億円→533億円(前期は470億円)に4.8％下方修正し、増益率が19.1％増→13.3％増に縮小する見通しとなった。 なお、1-6月期(上期)の同利益を従来予想の293億円(前期は140億円)を据え置いた。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業