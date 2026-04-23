キヤノン [東証Ｐ] が4月23日大引け後(15:30)に決算(米国会計基準)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結税引き前利益は前年同期比24.4％減の747億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の4950億円→4830億円(前期は4820億円)に2.4％下方修正し、増益率が2.7％増→0.2％増に縮小する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.1％→6.5％に悪化した。 株探ニュ