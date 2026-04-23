23日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数327、値下がり銘柄数1110と、値下がりが優勢だった。 個別では菊池製作所、アズジェント、津田駒工業、日本ギア工業、ＴＶＥなど6銘柄がストップ高。ユニチカ、シリウスビジョンは一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＡＳＪ、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディン