23日の日経平均株価は前日比445.63円（-0.75％）安の5万9140.23円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は339、値下がりは1184、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は194.7円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が39.42円、ファナック が28.66円、日東電 が21.45円、京セラ が21.19円と並んだ。 プラス寄与度ト