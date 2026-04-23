23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数120、値下がり銘柄数446と、値下がりが優勢だった。 個別ではＧＶＡＴＥＣＨ、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、犬猫生活、インバウンドテックがストップ高。バトンズは一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、グローバルウェイ、コアコンセプト・テクノロジー、Ｋｕｄａｎなど10銘柄は年初来高値を更新。ジャパンＭ＆Ａソリューション