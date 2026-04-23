ＡＩｉｎｓｉｄｅ [東証Ｇ] が4月23日大引け後(15:35)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3.8億円→4.8億円(前の期は4億円)に27.8％上方修正し、一転して20.2％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の1.5億円→2.6億円(前年同期は2.5億円)に68.8％増額し、一転して1.2％増益計算になる。 株探ニュー