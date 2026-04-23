23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比57.9％増の5672億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同64.5％増の4590億円だった。 個別では上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジあり 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＳ＆Ｐ５００（ヘッジあり） 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型 、Ｗｉｓｄｏｍ