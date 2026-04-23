ブルージェイズの岡本和真内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルス戦に「7番三塁」で先発出場し、3打数1安打1四球だった。3戦ぶりの安打で打率を.207に上げたほか、三塁線を襲う鋭い打球を好捕するなど守備でも貢献したが、試合は3－7で敗れた。ア・リーグ東地区で4位に沈むチームについて、米スポーツメディア『The Athletic』は低迷の要因を挙げた。 ■投手陣、野手陣ともに負傷者続