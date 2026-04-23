羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。日本テレビ「踊る！さんま御殿」（火曜後8・00）の裏側を明かした。番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。番組アシスタントの原千晶アナウンサーと「踊る！さんま御殿」で共演したときの話題に。羽鳥