お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）が、22日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演し、現在はまっているダイエットについて語った。この日のトークテーマは「ダイエットはつらいよSP」。常に体重の増減と戦う芸能人たちが集合し、悩みを告白した。巨漢のたかおは、人生最高体重が135キロだが、ダイエットにも挑戦しているという。「俺が考案したダイエットなんですけど」