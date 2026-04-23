ドジャースの大谷翔平選手の今季4度目の先発登板。ジャイアンツ打線を6回被安打5、7奪三振の無失点で、3勝目とはなりませんでしたが、今季4試合で防御率が『0.38』と圧巻の数字となっています。ここまで4試合24イニングで自責点1と驚異の数字を残す大谷選手ですが、MLBには彼を上回る存在がひとりいます。それは大谷選手の古巣・エンゼルスで開幕投手を務めた27歳のホセ・ソリアーノ投手です。ソリアーノ投手は日本時間23日のブル