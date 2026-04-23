◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平選手が、6回無失点の好投を披露。3勝目とはなりませんでしたが、160キロを連発して打者を圧倒しました。今季4度目の先発となった“投手・大谷”は、初回ピンチを背負うも、3つのアウトを三振。2回から4回まで相手打線を3イニング連続で三者凡退に抑える圧巻の投球をみせると、5回にはパトリック・ベイリー選手の打席で、この