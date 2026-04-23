エンゼルス・菊池雄星投手の次回登板が、24日午後6時40分（日本時間25日午前8時40分）開始の敵地でのロイヤルズ戦に決まった。球団が22日（同23日）に発表した。菊地は今季ここまで5試合に登板して0勝2敗、防御率5・63。前回登板の18日のパドレス戦は6回4安打無失点で8奪三振の好投を見せ、そこから中5日、今季6度目の登板で今季初勝利を目指す。