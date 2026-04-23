槇原敬之『もう恋なんてしない』の歌詞の解釈についての投稿が、話題になっている。【映像】『いつもよりながめがいい左』の様々な解釈投稿したのは、ターボ意味なしさん（＠turbozangi）。大人になって小学生の頃に分からなかった槇原敬之『もう恋なんてしない』の歌詞の意味がわかったという出来事を、漫画にしてXに投稿した。「いつもよりながめがいい左」の解釈に反響投稿を見た人からは、「そういう意味だっ