水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第4話が22日深夜に放送され、義隆（二階堂高嗣）が衝撃の光景を目にすると、ネット上には「ホラーすぎるわww」「怖いけどスカッとする」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】包丁を握りしめる奈津子（水崎綾女） 『サ