リチャード・マッデン、プリヤンカー・チョープラー・ジョナス、スタンリー・トゥッチらが出演、アンソニー＆ジョー・ルッソ兄弟が製作総指揮を務めるドラマ『シタデル』のシーズン2が、Prime Videoにて5月6日配信開始となることが発表された。併せて、日本語予告、キービジュアル、場面写真12点が公開された。【動画】緊迫感あふれる『シタデル』シーズン2予告映像本作は、伝説のスパイ組織「シタデル」の敏腕エージェントで