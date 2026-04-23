今年メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが一夜限りのパフォーマンスを届ける『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』が、NHK総合にて4月30日22時より放送されることが決定。あいみょんからコメントが到着した。【写真】TWICE モモ、あいみょんとのプリクラ公開！「尊いかわいい」「メッチャ楽しそう」と反響『NHK ONE LIVE』は、時代を刻んできたアーティストの“いま”を凝縮する特別な番組。