ＡＫＢ４８の小栗有以が、船旅の様子を公開した。小栗は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「小さい頃から海をみるのも泳ぐのも好きです」と書き出し青空の下、船から海を眺める様子の写真などをアップした。また「最後に虹が見えてｈａｐｐｙな日」とつづり、水面にきれいな虹が架かっている写真を掲載した。この投稿には「ゆいちゃんも海も綺麗すぎる私も海みるの好き」「泳ぐの好きなの！意外！」「ゆいゆい