女優シドニー・スウィーニー（28）が、映画「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）から最終的に外されていたことが分かった。同作で、シドニーは短いカメオ出演を撮影していたが、米「エンターテイメント・ウィークリー」誌によると、創作上の判断によりシーンがカットされたという。 【写真】金髪・碧眼を強調？女性らしさを強調しすぎ？シドニーが出演した「アメリカン