ボルシア・ドルトムントがFC東京およびセレッソ大阪との対戦を予定しているドイツ1部ボルシア・ドルトムントは現地時間4月22日、今夏のプレシーズンにおける準備計画を発表した。ドイツ誌「kicker」が伝えている。クラブは2024年以来となるアジア・ツアーの実施を計画しており、日本での親善試合開催も決定。「アジアでブランドを強化したい」と、世界展開を見据えた戦略を明らかにしている。記事によると、ドルトムントは7月2