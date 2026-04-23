ヘンク横山歩夢は変幻自在のドリブルで同点ゴールも演出したベルギー1部ヘンクのFW横山歩夢が変幻自在のドリブルで存在感を示した。ヘンクは現地時間4月21日にプレーオフ2の第4節でシャルルロワと対戦し、1-1で引き分けた。日本代表MF伊東純也が右サイドで先発出場していたなかで先制を許す展開となったが、後半41分に追いついた。その同点ゴールを演出したのが途中出場の横山だった。横山は後半19分から左サイドで途中出場