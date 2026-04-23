韓国でマンションの入居者が共用廊下に各種運動器具を設置した姿が捉えられ、物議を醸している。21日、オンラインコミュニティ「ボベドリーム」には「マンションの隣人が廊下に個人ジムを作りました」というタイトルの掲示物が投稿された。投稿者は「隣人が廊下に個人ジムを作った。壁に懸垂バーまで設置した」とし、「この隣人の違法事項を教えてほしい」と書き込んだ。公開された写真には、マンションの共用空間である廊下の床に