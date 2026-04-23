俳優イ・ナムヒさんが64歳で死去した。23日、遺族によると、イ・ナムヒさんは前日午後5時ごろ、持病のため亡くなった。1962年生まれのイ・ナムヒさんは、1983年に演劇『アンティゴネ』でデビューし、その後『男の衝動』『オセロ』『ウアファウスト』『セールスマンの死』などの作品に出演し、40年以上にわたり演劇界で活動してきた。2024年、ソウル市劇団の作品『ヨーン』では、主人公ヨーン・ガブリエル・ボルクマンを演じ、力強