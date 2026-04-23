記事ポイント松栄堂とコクヨが共同開発したお香時計「トキヲクム」を50セット限定で発売5種類のお香を最大5つまで積み上げ、香りの変化で時間の移ろいを楽しめる仕様価格は27,500円（税込）、松栄堂直営店は4月下旬、コクヨ直営店は5月下旬に販売予定京都の香老舗 松栄堂は、コクヨデザインアワード2022優秀賞受賞作品「トキヲクム」をコクヨと共同開発し、50セット限定で発売します。お香を積み上げて、これから過ごす時間を形と