１７日、沙湖の上空を飛ぶヘラサギ。（銀川＝新華社記者／王鵬）【新華社銀川4月23日】中国寧夏回族自治区石嘴山市平羅県の沙湖風景区は渡り鳥の重要な繁殖地となっており、毎年3〜10月に多くの鳥が飛来する。風景区は近年、山地・水域・森林・農地などの総合管理に取り組んできた。耕地を湿地に戻し、水系を接続する措置などを経て、水質と生態系は継続的に改善。確認された鳥は2011年の178種から最新データでは216種に増加し