実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が23日に公式X（旧ツイッター）を更新し、億り人は不安なく暮らせる?問題について言及した。一部ユーザーが「正直、億り人ってどういう生活しているの？資産3億円を年4％で回せば、働かなくても毎年1,200万円の収入が自動的に生まれるみたいな感じ？」とポストし、注目を集めていた。この投稿を受けて、ひろゆき氏は「元本保証・確定利回りで年4%儲かるわけではないので、株式市場をこ