JR東日本とオリエンタルランドは23日、東京ディズニーシーの25周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別車両「Magical Jubilee Shinkansen」を6月10日から期間限定で運行すると発表した。【写真】これは乗りたくなる！グリーン車の枕カバー東京ディズニーリゾートとJR東日本が協力して誕生する特別車両。ディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインとなっている。JR東の新幹線では今回始めて座席の枕に装飾