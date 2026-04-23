元KAT―TUNの上田竜也（42）が23日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。先輩アイドルについて語った。MCの「東京ホテイソン」たけるから「昔、堂本光一さんと疎遠だった？」と話題を振られた上田。「あ、そうそう」と語りだした。「昔、光一くんが主演で出られてる舞台『Endless SHOCK』に俺たち『KAT―TUN』も出させていただいてて、言うことを聞かなかったタイ