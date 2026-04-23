温暖化の影響か「この状況は当面の間は変わらない」日本海側に大雪をもたらす帯状の雪雲「日本海寒帯気団収束帯（ＪＰＣＺ）」について、気象庁気象研究所などのチームは２３日、過去約６０年間の北陸地方における降雪量が内陸部では増え、沿岸部や日本海上では減ったとする分析結果を発表した。地球温暖化に伴う気温や海水温の上昇が影響した可能性があるという。ＪＰＣＺは、冬季に大陸から吹く冷たい風が、朝鮮半島北部の山