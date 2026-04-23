左脚の内転筋を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているパドレス・松井裕樹投手が22日（日本時間23日）、傘下3Aエルパソの一員としてリノ戦に4番手で登板。2/3回を2安打1失点、1奪三振で降板した。1死後に相手6番に本塁打を浴びた。自身に勝敗は付かなかった。松井は左脚を痛めた影響で3月のWBC出場を辞退。3Aでは今季7試合目の登板で防御率4・05。