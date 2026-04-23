ドジャースのフレディ・フリーマン選手に長女が誕生。3人のお兄ちゃんと赤ちゃんの初対面動画が投稿されました。日本時間23日に妻・チェルシーさんが生まれたばかりの長女ロンドンちゃんと、お兄ちゃん達の初めての出会いの場面を動画で投稿。お兄ちゃん達は少し緊張した様子ですが、表情はすでに笑顔。ロンドンちゃんの元へ行くとさらに笑顔が広がります。フリーマン家に初めてやってきた女の子。長男のチャーリーくんが優しく抱