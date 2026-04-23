標準型は「超独特なエンジン配置」ウクライナの航空機メーカー、アントノフの公式SNSアカウントが、2001年4月20日に行われた民間機「An-74 TK-300」の初飛行の様子を動画で投稿しています。この機体は同社の双発ジェット輸送機「An-74」シリーズのひとつながら、従来機とはデザインが大きく変わった異色の派生型です。【写真】えっ…これが「初期タイプのAn-74」超異形の全貌です標準タイプの「An-74」の最大の特徴は、エンジ