「東京ばな奈」とディズニーがコラボレートしたスイーツショップ『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』から、「ベイマックス/アップルケーキ」がパッケージデザインを新たに再登場。「ベイマックス」の可愛さを詰め込んだ新作オリジナルグッズと共に、JR東京駅『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』とJR東京駅構内『HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店 催事』で2026年4月21日から先行販売、4月27日からは『東京ばな