現地４月22日、田中碧が所属するリーズはプレミアリーグ第34節でボーンマスと敵地で対戦した。90＋７分にショーン・ロングスタッフの劇的な同点弾で追いついて、２−２のドローに持ち込んだ。この試合でリーグ戦３戦連続の先発出場を果たした田中は89分までプレー。スコアレスの60分にボールロストで失点に絡んだものの、１−１で迎えた75分には、リーズGKカール・ダーロウがセーブしたこぼれ球に素早く反応し、決定的なピンチ